Сегодня, 14:27

В Сочи уже новый председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с главой страны Владимиром Путиным, чтобы обсудить и согласовать кандидатуры на министерские посты. Ранее уже обсуждались изменения структуры правительства.

Путин одобрил представленные Медведевым кандидатуры в новый состав правительства. Антон Силуанов покидает пост министра финансов и назначается первым вице-премьером. Татьяна Голикова из Счетной палаты переходит в Кабмин в кресло вице-премьера по соцполитике. Культуру и спорт будет возглавлять Ольга Голодец, строительство Виталий Мутко, промышленностью отныне будет руководить Дмитрий Козак. Вице-премьером по ОПК стал Юрий Борисов. АПК возглавит Алексей Гордеев.

В министерствах тоже произошли перестановки и изменения. Ожидаемо, после недавних трагических событий поменялся министр МЧС, им станет Евгений Зиничев. Образование и науку в России по-прежнему возглавляет Ольга Васильева, но ведомство может быть поделено на два сегмента. Тогда наукой, вероятно, будет управлять Григорий Трубников. Других перемен в министерских креслах не произошло.