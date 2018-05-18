С конца марта израильские военные убили 87 палестинцев в секторе Газа

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Кровопролитные столкновения на границе Израиля и сектора Газа не прошли мимо внимания ООН. Верховный комиссар организации по правам человека Зейд Раад аль Хусейн озвучил шокирующие цифры.

По словам международного чиновника, с конца марта, то есть за два с половиной месяца, в секторе Газа израильские военные убили 87 палестинцев, из них 12 несовершеннолетних детей. Кроме того, в больницах и госпиталях находятся не менее 12 тысяч человек, получивших ранения в ходе столкновений. Более трех тысяч человек получили огнестрельные ранения. За четыре года не было такого количества жертв среди палестинцев.

Палестина очень рассчитывает на поддержку ООН, хотя на все значимые решения этой организации США и их союзники накладывают вето. Тем не менее международное сообщество должно вмешаться в конфликт. Тель-Авив, с подачи Вашингтона продолжает раскручивать экспансию в регионе. Выход их ядерной сделки США, весьма выгоден для Израиля, так как развязывает руки для уничтожения своего главного врага Ирана.