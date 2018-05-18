Путин может встретиться с президентом Грузии

Сегодня, 13:27

В Кремле заявили, что после официального вступления Владимира Путина в должность президента России, он планирует провести ряд встреч с главами соседних государств. Не исключено, что одна из них пройдет с главой грузинского государства.

Владимир Путин стремится не терять дружественных отношений с соседними государствами, что является очень важным в условиях сложных отношений с мировыми лидерами и экономическим санкциям. Так, планируя встречи главы государства, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что до конца текущего года возможна встреча Путина и Маргвелашвили.

Предполагается, что встреча лидеров двух стран состоится после детальной ее подготовки. Пока пресс-секретари президентов России и Грузии не давали официальных комментариев по данному вопросу.