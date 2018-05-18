Депутаты ГД рассматривают законопроект о защите детей от колумбайн-сообществ

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Проблема агрессии и непонимания своего места в жизни и обществе очень остро стоит на территории РФ. Решить ее взялась вице-спикер нижней палаты государственной думы Ирина Яровая, которая выступила с инициативой о защите детей от колумбайн-сообществ.

С целью восполнения пробела в государственном законодательстве и необходимостью защиты детей от сообществ, которые пропагандируют противоправные действия, которые могут угрожать жизням людей, Ирина Яровая выступила с инициативой создать соответствующий законопроект, который будет противодействовать данной тенденции.

Напомним, что ранее депутаты уже ввели уголовную ответственность за привлечение детей к подобным сообществам, несущим опасность для их жизни и жизней окружающих. В новом законопроекте предполагается, что информация будет передаваться специалистам Роскомнадзора, а потом в правоохранительные органы. В новом законе будут сокращены сроки для принятия мер в отношении таких преступников с трех суток до 24 часов. Ирина Яровая считает, что благодаря этому законопроекту будет прекращен информационный доступ преступника к общению с детьми и преступному влиянию на них, а также нововведения позволят сформировать универсальные меры профилактики.