Глава британской военной разведки призывает к кибератаке по России

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По словам Филипа Осборна, Лондон должен быть более агрессивным и даже рисковать в случае критических угроз безопасности для страны.

Он считает, что Великобритания должна быть на готове кибеатаки по России. Соединённое Королевство должно быть готово к кибератаке в сторону России, если напряжение между Востоком и Западом начнёт возрастать. С таким заявлением Осборн выступил 18 мая на заседании в Королевском объединённом университете оборонного исследования.

"В нынешнее время наш мир небезопасен и непредсказуем. Кибертехнологии стали главным фактором при современных действиях", - рассказал Осборн.

Ранее в Великобритании появилась информация, что власти Королевства планируют кибератаку против России в ответ на инцидент с Юлией и Сергеем Скрипалями в Солсбери. После этого РФ официально требовала от МИД Британии объяснений по поводу угроз кибератаки.