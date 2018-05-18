МИД РФ: Украинским журналистам в России ничего не угрожает

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Несмотря на жесткую оценку произвола украинских спецслужб в отношении главного редактора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, никаких ответных мер к украинским представителям средств массовой информации применяться не будет. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

МИД РФ официально заявляет, что украинским журналистам в России ничего не угрожает. Российская Федерация является правовым государством, где соблюдаются нормы законодательства и уважается свобода слова. Несмотря на поднятую в украинских СМИ истерику алармистского толка о том, что в Москве начнут хватать журналистов, чтобы обменять их на Вышинского, следует трезво оценивать ситуацию.

Напомним, главного редактора РИА Новости Украина задержали по подозрению в государственной измене только за то, что он делал перепосты статей российских периодических изданий. В четверг Херсонский суд принял решение об аресте Вышинского на два месяца. МИД РФ считает такие действия СБУ, а также украинской судебной системы, произволом и правовым беспределом.