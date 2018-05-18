Об этом супруга арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина сообщила сегодня журналистам. По ее словам, защитник мужа рассказал, что подзащитного также содержат в ненормальных условиях.
Жена Вышинского подтвердила, что мужу запретили видеться с родными. Женщина пыталась получить разрешение на свидание с арестованным на два месяца супругом. Попытка оказалась неудачной, и теперь связь с Кириллом держат через его правозащитника. Примечательно, что жена Кирилла Вышинского обеспокоена условиями, в которых приходится быть ее супругу. Со слов доверенного лица она узнала, что силу правоохранители и СБУ в отношении Вышинского не принимали.
То, что мужу запретили видеться с родными, повергло в шок близких руководителя портала РИА Новости Украина, но они будут добиваться справедливости и далее.