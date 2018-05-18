Госдума предложила создать новый телевизионный канал "Здоровье"

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Инициатором данного законопроекта стал один из депутатов Геннадий Онищенко. По его словам, такой канал следует создать за счёт финансирования, которое должно быть выделено из федерального бюджета.

В Госдуме предложили назвать потенциальный телеканал "Здоровье". Онищенко также считает, что рекламу на нём стоит запретить. Это позволит выполнить майский указ Владимира Путина, смысл которого увеличить продолжительность жизни до 80 лет.

"Если перед нами стоит задача быть в числе стран, продолжительность жизни в которых превышает 80 лет, и если мы намерены научить жителей нашего государства следить за своим здоровьем, то нужно в срочном порядке поднять вопрос про создание телеканала "Здоровье", - сообщил депутат.

Следует напомнить, 7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ "О государственных целях и стратегических вопросах в развитии России" на период до 2024 года.