МИД РФ не имеет данных о возможной диверсии Украины на Крымском мосту

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После публикации американским журналистом статьи, в которой он призывает Украины разбомбить мост через Керченский пролив, появилось множество комментариев, как со стороны официальных лиц, так и общественности. Следственный комитет России открыл уголовное дело против Тома Рогана.

Представители министерства иностранных дел официально сообщили, что их ведомство не имеет данных о возможной диверсии Украины на Крымском мосту. По крайней мере, российские дипломаты в Киеве не видят практической реакции украинских властей на подстрекательство гражданина США. Естественно, в украинском сегменте интернета проявилось множество комментаторов, которые приветствуют подобные призывы и заявляют о необходимости начала «партизанской войны» на Крымском полуострове.

В настоящее время Роган сделал новое заявление. По его словам, он имел возможность побеседовать лично с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Якобы высокопоставленный дипломат заверил американца, что Украина будет всячески его поддерживать, в случае если Кремль «дотянется» до него и посадит в тюрьму.