Минобороны Финляндии предлагает отказаться от женщин-военнослужащих

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Об этом сообщил глава ведомства, назвав причиной важность экономии бюджета страны. Однако эксперты по гендерному праву уже усмотрели в заявлении чиновника подтекст дискриминации.

Минобороны Финляндии предлагает отказаться от услуг женщин-военнослужащих. Причиной не стало невыполнение боевых задач представительницами слабого пола. В ведомстве сослались на необходимость экономии бюджета, который хотят ликвидировать таким способом.

Эксперты по гендерному праву предупредили властей, что такой шаг в отношении женщин-военнослужащих может быть рассмотрен как дискриминация по половому признаку. Примут ли такое решение в Минобороны Финляндии, пока не известно. Но экономисты уже подсчитали, что отказ от услуг женщин-военнослужащих на один год принесет экономию бюджету в четыре миллиона евро.