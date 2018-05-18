Дональд Трамп предложил разместить мексиканских детей на военных базах

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Депутаты же сообщили, что не позволят допустить подобных жестоких мер. Конгрессмен "Демократической партии" Джерри Конноли 17 мая заявил, что намерен представить проект о блокировке плана президента США Дональда Трампа размещать мексиканских детей задержанных нелегалов на военных базах.

Конноли объяснил, что это станет поправкой к законопроекту о национальной обороне, которая должна защитить несовершеннолетних, чьих родителей задержали. Ранее сообщалось, что Пентагон написал письмо в Департамент здравоохранения и соцслужб. В документе поручено посетить несколько военных объектов для выяснения, готовы ли они к размещению детей мексиканских нелегальных мигрантов.

Существует практика сосредоточения детей на военных базах, которая применялась и при прошлой администрации Белого дома.