WP: Сотрудник ЦРУ США организовал встречу Трампа и Ким Чен Ына

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Информацию популярное издание получило от инсайдера, приближенного к Белому дому. Кореец Эндрю Ким якобы провел все согласовательные этапы предстоящей 12 июня встречи. Переговорный процесс может стать историческим, по мнению политологов.

Сотрудник ЦРУ США организовал встречу Трампа и Ким Чен Ына, как пишет WP. Специалисты по международным делам усмотрели причастность к переговорам двух лидеров выходца из Кореи, а ныне сотрудника ЦРУ США. По словам источника в Белом доме, именно Эндрю Ким организовал встречу Трампа и Ким Чен Ына.

МИД КНДР дал пояснительный комментарий по поводу анонсируемого отказа страны от ядерного оружия. Этот шаг не стал результатом давления США, но если американцы продолжат нагнетать обстановку – ситуация может измениться. КНДР не связывает домыслы США с денуклеаризацией Корейского полуострова.