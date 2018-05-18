Бывший зять Манафорта пошел на сделку с минюстом США

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Расследование «вмешательства» России в американские президентские выборы набирает обороты и втягивает все больше людей, которые могут хоть что-то сказать по этому поводу. Спецпрокурор Роберт Мюллер «копает» все глубже.

Солидное американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заслуживающие доверия источники, сообщило, что бывший зять Пола Манафорта бизнесмен Джеффри Йохай пошел на сделку с минюстом США и готов дать необходимые показания. Хотя детали соглашения пока неизвестны, предполагается, что Йохай, таким образом, хочет «соскочить с крючка» ФБР, которое обвиняет его нецелевом использовании банковских кредитов, взятых на строительство.

Манафорт, который являлся доверенным лицом кандидата в президенты США Дональда Трампа, стал участником нескольких громких скандалов. Ему припомнили давние деловые связи с крупными российскими предпринимателями, которые, по версии следствия, «близки к Кремлю». Это обстоятельство позволило Мюллеру обвинить Манафорта в тайном сговоре против США. В довесок бизнесмену вменяется отмывание средств, а также деятельность «агента влияния».