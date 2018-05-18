ЗРПК «Панцирь» заступили на боевое дежурство на Камчатке

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В связи с обострением международной напряженности, российские военные округа производят ротацию и получают новую военную технику. Восточная граница России также укрепляется средствами противовоздушной обороны.

На Камчатке заступили на боевое дежурство зенитно-пушечные комплексы «Панцирь», которые будут выполнять многофункциональные задачи у восточных рубежей России. Как сообщает коммуникационное подразделение Тихоокеанского флота, боевые расчеты ЗПРК «Панцирь» в нормативные сроки выполнили необходимый технический регламент, после чего комплексы были заряжены и начали боевое дежурство на позициях.

В задачи расчетов ЗПРК входит огневое прикрытие военной инфраструктуры региона. Также под контролем «Панцирей» будут находиться позиции ЗРК С-400 «Триумф». Боевые расчеты получили отличную аттестацию во время прошлогодних боевых стрельб на полигоне предыдущей дислокации. Напомним, ЗПРК «Панцирь» в полном объеме показали свою мощь во время боевых действий в Сирии.