В Китае построили первый авианосец и провели ходовые испытания

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Речь идёт о проекте 001А. После того, как корабль примут на вооружение, он станет вторым судном такого класса в ВМС Китая. Информацию об этом сообщили китайские информационные агентства.

Центральное телевидение Китая сообщает, что в государстве построили первый авианосец. Военные уже даже провели ходовые испытания корабля. Начались они ещё 13 мая. Во время испытаний было протестировано оборудование авианосца.

После того, как 001А примут на вооружения Китая, он станет вторым кораблём ВМС государства, которое обладает таким классом.

Второй авианосец спустили на воду в 2017 году. Кроме того, в прошедшем году в Шанхае уже начали строить третий авианосец.