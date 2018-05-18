Российские самолеты у Аляски застали врасплох ВВС США

Сегодня, 08:14

Неделю назад над Северным Ледовитым океаном у воздушных границ США произошел инцидент, заставивший американские ВВС поволноваться. При этом российские самолеты не нарушили международное право.

Российские самолеты ВКС в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС и противолодочных Ту-142 застали врасплох ВВС США, когда совершали плановый пролет у Аляски. По словам командования Дальней авиацией ВКС, в нарушение собственных инструкций, американские военно-воздушные силы лишь в последний момент выслали сопровождение из двух истребителей F-22. Обычно российские самолеты находятся под конвоем не менее семи истребителей.

Тем не менее, особо подчеркивается, что российские стратегические самолеты ни разу не нарушили воздушное пространство США, четко и неукоснительно соблюдая международное право. Несмотря на это, в американских средствах массовой информации регулярно поднимается тема «неправомерных» действий российских ВКС около воздушного пространства иностранных государств.