На Украине костями казненных советских солдат штукатурили школу

Сегодня, 07:26

Снос памятников советской эпохи стал частью официальной украинской политики. Однако факт, произошедший на Западной Украине и ставший достоянием гласности, шокирует своим цинизмом и находится за гранью добра и зла.

В Ковеле, на месте лагеря для военнопленных советских воинов Stalag 301, который фашисты оборудовали в годы оккупации, уже более года находится карьер. Рабочие, добывающие песок, нашли кощунственное применение останкам расстрелянных и замученных красноармейцев. Кости, находящиеся в песке, использовали для замешивания штукатурки. Такой массой в прошлом году были полностью отделаны стены ремонтируемой школы. Шокирует то, что и владелец карьера и местные власти, а также рабочие, знали, из чего они делают штукатурку.

Когда местные краеведы, представители еврейских организаций и поисковики пытались «достучаться» до властей и начали публиковать шокирующие факты на сайтах, начались гонения. На общественников натравили националистов, которых на Западной Украине великое множество. В СМИ о поисковиках писали гадости, называя их «сепаратистами», а также «прихлебателями москалей». Активисты не сдаются, однако силы неравны.