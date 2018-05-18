Трамп расслышал covfefe в звуковой иллюзии о Лорел и Йенни

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Большинство пользователей Сети согласились с тем, что президент США имеет музыкальный слух, поэтому смог классифицировать необычные «слова». Своим высказыванием Дональд Трамп решил вопрос с двумя лагерями по этому вопросу.

Президент США опубликовал официальный ролик Белого дома в котором рассказал американцам неожиданную новость. Трамп расслышал covfefe в звуковой иллюзии. Речь идет о мелодии, которая разбила всех пользователей Сети на два лагеря: одни слышали Лорел, а другие - Йенни. Трамп расслышал covfefe в звуковой иллюзии. С чем связаны особенности звуковосприятия иллюзии о Лорел и Йенни, пока остается загадкой.

К слову, в США произошла очередная перепалка между дипломатами России и США. Поводом стало высказывание официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.