Путин провел переговоры с Асадом в Сочи

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Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков информировал о встрече лидеров двух государств в Сочи.

Президент России Владимир Путин провёл беседу с прибывшим в российский город главой Сирии Башаром Асадом. О том, что Асад прилетел в Сочи, сообщал ранее telegram-канал War Gonzo. По сведениям журналистов, визит сирийского лидера в Сочи продлится всего пару часов.

На встрече главы двух стран обсуждали восстановление экономики Сирии, а также поставки гуманитарной помощи от России. Владимир Путин также озвучил свои поздравления Башару Асаду с успехами в борьбе с террористами.

Глава России отметил, что надеется на вывод иностранных вооружённых сил из Сирии после успешных побед над террористическими формированиями.

Перед этим Путин и Асад встречались в Сирии на авиабазе Хмеймим в декабре минувшего года. До того - в ноябре 2017 года, в Сочи, когда их переговоры продлились 4 часа.