В 2018 году армия России получит новое вооружение

Сегодня, 20:58

Десятки кораблей, самолетов и космических комплексов получит армия России. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

17 мая во время совещания в Сочи президентом России было объявлено о том, что в скором времени Вооруженные силы РФ получат новую технику и вооружение. Выделенные на оборону государства полтора триллиона рублей послужат поставке таких новых вооружений: авиационная техника в размере 160 ед. (Су-34, Су-35С, Су-30СМ, вертолеты - Ми-28, Ми-35М и Ка-52), боевые корабли составят 10 ед. и 14 ед. космических комплексов. Кроме перечисленной техники, ряд ракетных войск пополнит 500 ед. ракет, танков и машин.

Президент подчеркнул, что от конструкторских бюро ожидается разработка нестандартных и эффективных технологий, которые поспособствуют снижению времени на разработку и внедрение оружия, а также повысят качество инженерных новшеств.

Владимир Путин также заявил о том, что за соблюдение сроков перевооружения военных сил разработчики будут нести персональную ответственность.

Отметим, что Вооруженные Силы РФ повысили свою боеспособность и совершили качественный рывок в технологическом развитии.