В Литве собираются запретить носить георгиевские ленты

Сегодня, 20:05

Поправка о запрете демонстрации этого предмета принята к рассмотрению Сеймом. 41 депутат из 76 поддержали инициативу дальнейшего хода обсуждения, которое организуют на осенней сессии.

Согласно поправке к закону о собраниях, георгиевскую ленту, отличающуюся черным и оранжевым цветами, в Литве собираются приравнять к коммунистической и нацистской символике. Распространение и публичную демонстрацию ленты предлагают ограничить, а нарушение запрета будет преследоваться административно. Инициаторами поправки выступают депутаты оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества Христианские демократы».

Георгиевская лента была впервые учреждена Екатериной Второй 26 ноября 1769 года, когда Российская империя воевала с Турцией. Черный цвет называли цветом орла, а желтый символизировал поле государственного герба. Тогда, как и сегодня, использовалась расцветка с тремя черными и двумя оранжевыми полосками.