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Этот документ оказался в Думе ещё 4 года назад благодаря депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву. По его словам, замена символа государства поспособствует сплочению абсолютного большинства россиян.

Представители нижней палаты российского парламента отклонили законопроект, гласящий о замене триколора на имперский чёрно-жёлто-белый флаг. В правительстве также не поддержали предложение депутата. Там подчеркнули, что факт восприятия имеющегося флага страны прочно закрепился в гражданском сознании и мирового сообщества. 22 августа в России отметят День государственного флага, установленный приказом президента 20 августа 1994 года.

Стоит отметить, что официальный триколор был утверждён как символ РСФСР В 1991 году.