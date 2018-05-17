На Украине суд арестовал Вышинского на 60 дней

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На Украине Херсонский суд после непродолжительного заседания вынес процессуальное решение по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По словам представителей защиты, другого решения трудно было ожидать.

Суд арестовал главреда РИА Новости Украина на 60 дней, таким образом, дав подготовиться стороне обвинения к предстоящему процессу, а сотрудникам СБУ позволив проводить следственные действия без присутствия подозреваемого. Основным же поводом, повлиявшим на решение судьи, стали статьи Вышинского, которые сторона обвинения назвала пророссийскими. Хотя, по мнению юристов, статьи за «пророссийскость» публикаций в Уголовный кодекс Украины еще не вписали.

Сам Вышинский виновным себя не признает и считает действия против него провокацией СБУ, инспирированной киевской властью. Напомним, ранее главред РИА Новости Украина сообщил, что сотрудники СБУ отсылали материалы обыска сразу в провластные СМИ. Кроме того, журналист Анатолий Вассерман заявил, что Украина делает все, чтобы стать самой яростной «анти-Россией». Журналист Дмитрий Киселев призвал Украину освободить Вышинского.