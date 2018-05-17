В Сирии за время спецоперации ликвидировали 65 тысяч боевиков

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Об этом информирует Александр Лапин, командующий войсками в Центральном военном округе. В списке уничтоженных числятся 819 лидеров преступных группировок.

В рамках лекций в Уральском федеральном университете выступил Александр Лапин, раскрывший тему спецоперации в Сирии. По его словам, сирийская армия при активной поддержке военных Российской Федерации за время операции ликвидировала 65 тысяч преступников, среди них 819 лидеров незаконных террористических бандформирований.

Отмечается, что было уничтожено больше 8 тысяч единиц пикапов с пулеметами крупного калибра и бронетехники, принадлежащие противнику. Также разбиты 718 заводов и мастерских, где террористы изготавливали оружие, и 37 и 4 завода, деятельность которых направлена на изготовление «джихад-мобилей» и «джихад-танков» соответственно.