Трамп назвал свою администрацию лучшей в истории США

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В 17 месяцев президентства Дональда Трампа поместились удар по Сирии, перенос израильского посольства в Иерусалим, договоренность об исторической встрече с лидером КНДР и многое другое. Белый дом гордится проделанной работой.

17 мая президент США в очередной раз отжег в Twitter. Трамп назвал свою администрацию лучшей в американской истории по итогам первых 17-ти месяцев работы. Выполнить многие предвыборные обещания Белому дому удалось, несмотря на отвратительную и незаконную критику как со стороны соотечественников, так и извне, считает Трамп.

Похвалив сам себя, лидер американцев извинился перед читателями за прессу и хейтеров, необоснованно поливающих его администрацию грязью.