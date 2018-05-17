СК РФ возбудил дело против журналиста, призвавшего взорвать Крымский мост

Сегодня, 17:10

Российская Федерация предприняла конкретные и официальные действия в ответ на размещение американским изданием Washington Examiner, провокационной статьи. Теперь гражданин США может ответить за свои действия по российским законам.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Тома Рогана, призвавшего в своей публикации взорвать Крымский мост. В действиях гражданина США есть все признаки призыва к осуществлению террористического акта на территории суверенного государства, что должно привести к дестабилизации деятельности органов государственной власти. Таким образом, Роган за статью под названием «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина» должен ответить по законам Российской Федерации.

Кроме того, следствие проверяет действия главного редактора Washington Examiner, который допустил размещение статьи на страницах издания. Пока следственный комитет не сообщает о практических мерах, которые будут предприняты в отношении Рогана. Напомним, Кремль призвал власти США отреагировать на публикацию, которая бросает тень на государство, называющее себя правовым и пережившим 17 лет назад беспрецедентную террористическую атаку.