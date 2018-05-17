В Польше россиянку подозревают в «антипольской деятельности»

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Об этом информирует Станислав Жарын, официальный представитель министра-координатора спецслужб. Гражданка России задержана, ее намереваются выслать из страны, еще четверо человек не смогут попасть в Польшу на протяжении пяти лет.

По словам Станислава Жарына, все задержанные принимали участие в «гибридной войне» против Польши. Отмечается, что россиянка находилась в соседней стране с 2013 года. Представитель министра отмечает, что ее подозревают в «антипольской деятельности». Предъявления обоснованы результатами следственных мероприятий сотрудников Агентства внутренней безопасности, нейтрализующих активность двух сетевых структур.

Жарын рассказывает, что задержанные разжигали вражду между народами Украины и Польши в социальной и политической сферах. Также они намеревались «консолидировать пророссийские круги в Польше». Среди ответственных за подобные действия есть и поляки, которые ответят за это перед законом, подытожил польский чиновник.