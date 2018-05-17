Экс-член комиссии ООН: Следы «Новичка» ведут в Британию и США

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Своим мнением поделился Игорь Никулин, который был членом комиссии ООН в период с 1998 по 2003 годы. На сегодняшний день тема отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании не теряет актуальности.

По словам Игоря Никулина, отравление Скрипалей является чисто политическим заказом и обвинения в адрес России не основываются ни на едином доказательстве. Бывший член комиссии ООН напоминает, что «Новичок» никогда не производили в России, так как его изобрели во времена СССР в Узбекистане.

Никулин напоминает, что в 90-е годы советские перебежчики, отправившиеся в США и Британию, занимались созданием «Новичка» на территории этих государств. Эксперт подчеркнул, что Тереза Мэй признает этот факт, когда ее «вынесут» из британского кабмина.