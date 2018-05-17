Рашкин: Единороссы не стали голосовать за распределение части доходов от добычи ископаемых

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Парламентарий от фракции КПРФ в Государственной думе жестко прокомментировал позицию депутатов от «Единой России» на сегодняшней сессии. По мнению Валерия Рашкина, парламентское большинство схитрило.

На своей странице в социальной сети Валерий Рашкин сообщил, что выступил на заседании Думы с очередным предложением рассмотреть законопроект КПРФ о распределении между гражданами России части доходов, получаемых от продажи полезных ископаемых, в частности, углеводородов. По словам парламентария, единороссы не стали голосовать ни «за», потому что не поступило команды «сверху», ни «против», потому что стыдно. Парламентское большинство просто не нажали на кнопки.

Таким образом, предложение не прошло. Напомним, в понедельник депутаты от КПРФ предложили законопроект, который позволяет всем россиянам претендовать на часть прибыли от продажи ископаемых. Таким образом, по мнению авторов, граждане России могут ежегодно получать что-то вроде «тринадцатой зарплаты» в размере не менее 10 тысяч рублей на человека.