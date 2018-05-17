Ведущую YouTube-канала Навального арестовали из-за призыва на митинг

Сегодня, 15:25

О том, что была арестована главная ведущая канала Навального, сообщил юрист фонда по борьбе с коррупцией Иван Жданов.

Полицейские арестовали ведущую телеканала Навального на YouTube из-за призыва участвовать в незаконном митинге, состоявшемся 5 мая. Девушку задержали прямо во время того, как она подходила к подъезду собственного дома. Елена Малаховская обвиняется в призыве участвовать в несанкционированном митинге. На данный момент с задержанной нет никакой связи.

Напомним, что 5 мая по всей территории России прошли несанкционированные акции, посвященные выступлениям против правительства, в которых приняли участие сторонники Алексея Навального. В Москве митингующие вышли на Пушкинскую площадь.