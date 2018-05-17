Названы характеристики российского ядерного беспилотника «Посейдон»

Сегодня, 15:00

Аппарат способен нести боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Это позволяет ему уничтожить военно-морские базы потенциального противника.

«Посейдон» способен идти к своей цели на межконтинентальную дальность при глубине, превышающей 1 километр. При этом скорость ядерного беспилотника составит 110-130 километров в час (60-70 узлов). Подводный аппарат войдет в ряды ВМФ России в рамках программы на 2018-2027 годы. Отмечается, что носителем «Посейдона» выступает специализированная подводная лодка, которую строят на мощностях «Севмаша».

Впервые в России о «Посейдоне» услышали в ходе выступления Владимира Путина, обращающегося к Федеральному собранию. Беспилотник можно снабдить ядерным или обычным боеприпасом, в результате он станет ликвидатором объектов вражеских инфраструктур. С таким вооружением российский флот может решить множество подводных задач.