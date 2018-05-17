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Проверка основного ракетного комплекса в условиях, приближенным к боевым, показала хорошие результаты. Командование отметило слаженность и выучку расчетов при нанесении удара по кораблям условного противника.

В Баренцевом море крейсер «Маршал Устинов» провел ракетные стрельбы на специализированном полигоне Северного флота. Сверхзвуковые баллистические ракеты поразили смешанную группировку кораблей условного противника на максимальном расстоянии в условиях различной освещенности, а также с осуществлением помех. Командование оценило действия расчетов высшим баллом.

Кроме того, в ходе стрельб все 500 человек личного состава крейсера провели учения по спасению на море. В дальнейшем перед экипажем «Маршала Устинова» поставлена задача конвоирования морского танкера «Дубна». Крейсер стоит на вооружении уже 36 лет. За это время было проведено несколько этапов перевооружения и модернизации корабельных систем и приборов.