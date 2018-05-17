Пенсионеры из «Отрядов Путина» похоронили портреты Трампа, Навального и Дурова

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Активисты устроили акцию протеста, в ходе которой высказались о «самой кровожадной женщине», «агенте Госдепа», «разжигателе войны во всем мире». После этого состоялась кульминация мероприятия.

Пенсионеры, являющиеся представителями «Отрядов Путина», похоронили в небольшой могиле портреты американского главы Дональда Трампа, а также его дочери и советницы президента Иванки. В землю отправились фотографии Павла Дурова, Алексея Навального, фирменный значок мессенджера Telegram, названного каналом для пособничества терроризму, а также «их флаг» - американская символика. Свое название получил каждый изображенный на фото «враг», с которыми активисты решили распрощаться.

В конце действия, когда портреты оказались в земле и были закопаны, пенсионеры и их более молодые соратники с радостью потоптались по «могиле», приговаривая, что прощаются со злом и желают лучшей жизни. Более того, участники акции вспомнили о грядущем ЧМ-2018, который с нетерпением ждут. При этом на футболках активистов были надписи в поддержку действующего президента Путина.