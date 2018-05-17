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Политик считает, что РФ обязана разорвать Договор о дружбе, подписанный в 1997 году, до октября 2018 года, когда произойдет его автоматическое продление. На такие выводы чиновника спровоцировала ситуация вокруг «РИА Новости» на Украине.

По словам Владимира Жириновского, такой страны, как Украина, и в таких пределах никогда не существовало. Для решения проблемы между государствами Российская Федерация должна стать инициатором расторжения Договора дружбы, подписанного в 1997 году. Если этого не сделать, то он автоматически продлится с октября 2018 года.

Договор дружбы был подписан 31 мая 21 год назад, когда во главе Украины и России были Леонид Кучма и Борис Ельцин соответственно. В 2008 году документ продлили сроком на 10 лет. Политический конфликт между странами назрел после государственного переворота в Киеве, когда президент Виктор Янукович был вынужден покинуть страну.