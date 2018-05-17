Топилин со Скворцовой останутся на своих должностях в новом правительстве

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Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева в результате раскола ведомства на два новых, просвещения и науки, станет во главе первого из них. На роль куратора здравоохранения, образования и соцполитики планируют поставить вице-премьера Татьяну Голикову.

Министры общественного блока останутся на своих постах в рамках нового состава правительства. Таким образом, свои должности сохранят министр труда и социальной защиты Максим Топилин и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Про кадровые решения будет известно по результатам встречи, где будут премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

Заседание состоится 18 мая. В министерствах создадут законопроект, который могут принять во время весенней сессии Госдумы.