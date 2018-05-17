Кремль отреагировал на призыв американского издания взорвать Крымский мост

Сегодня, 14:12

Беспрецедентный по своему цинизму текст, опубликованный в американском издании Washington Examiner, вызвал бурную и неоднозначную реакцию во всем мире. Хотя большинство стран, исключая, естественно, Украину, назвали публикацию провокационной.

Кремль, в свою очередь, жестко отреагировал на призыв американского издания взорвать Крымский мост. Спикер президента России Дмитрий Песков сообщил, что правоохранительные органы США обязаны обратить пристальное внимание на содержание статьи и ее автора. Если США позиционируют себя, как правовое государство, то явно экстремистские призывы должны пресекаться в судебном порядке.

Напомним, автор статьи в Washington Examiner сразу после торжественного открытия Крымского моста призвал украинские власти не мириться с существующим положением и перейти к решительным мерам. Автор, в частности, написал, что у Киева осталось достаточно боевых самолетов, чтобы нанести удар по мосту и взорвать его.