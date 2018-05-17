В Крыму готовы подарить Украине макет моста

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Власти полуострова высказались по поводу заявления о том, что Крымский мост может перейти в собственность Киева. Чиновники настаивают, что единственным подарком с их стороны станет именно «мини-версия» масштабного проекта.

В Крыму действительно готовы подарить Украине макет своей собственности – моста через Керченский пролив. Как заявил депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет, в Киеве смеялись над проектом, называя его невыполнимым, а уже сейчас по 19-километровой трассе ездят автомобили, поэтому Крымский мост может попасть в распоряжение украинцев только разве что в формате макета.

В Крыму убеждены, что украинской стороне необходимо поучиться выполнять такие сложные проекты, а не просто отбирать их. Более того, Крым продолжает оставаться территорией России после законного референдума, и этот вопрос является закрытым, по словам президента РФ Владимира Путина, с чем в Украине не согласны.