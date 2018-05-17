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Украинские политологи из провластной команды, несмотря на то, что открытие моста через Керченский пролив состоялось, продолжают выискивать все новые аргументы для инсинуаций. Российским экспертам приходится «на пальцах» прояснять ситуацию.

Например, доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мерзоян, для того, чтобы наиболее доходчиво для украинских коллег окончательно развеять все еще существующие мифы и вымыслы, сообщил, что россияне построили Крымский мост руками, растущими из нужного места. Несомненно, после уникальных конструкторских решений и технологических разработок.

Российский эксперт Мерзоян подчеркнул, что Россия строила уникальное сооружение системно и последовательно, невзирая на погодные условия и технические трудности. В это же время на Украине на каждом телеканале эксперты до хрипоты доказывали, что строительство моста снимается в павильонах «Мосфильма» и он не может быть построен даже теоретически. Напомним, в день, когда президент России, сидя за рулем «КамАЗа», ехал по уникальному мосту, его украинский коллега торжественно открывал фельдшерский пункт под Киевом.