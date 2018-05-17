Политолог: «Кому не нравится Крымский мост, предлагаю преодолевать Керченский пролив вплавь»

Сегодня, 13:20

Открытие Крымского моста прогнозированно стало мировым инфоповодом. Если Россия не может нарадоваться «стройке века», то США, Украина и Запад лишь скандалят по данному поводу.

«Тому, кому не нравится Крымский мост, предлагаю преодолевать Керченский пролив вплавь. Оно и мосту легче», - прокомментировал споры вокруг «стройки века» российский политолог Виталий Третьяков.

Своим заявлением представитель СМИ ответил на критику как иностранных, так и отечественных противников соединяющей Краснодарский край и Крым конструкции. К примеру, многим россиянам показались немыслимыми расходы на Крымский мост - $4 млрд. Оппозиционно настроенные граждане обвинили Кремль в коррупции, для сравнения припомнив стоимость 38-километрового моста в Луизиане (США) - $650 млн. «Стройка века» в 2 раза короче, но в 13 раз дороже, негодуют интернет-критики. Именно им политолог Третьяков предложил преодолевать Керченский пролив вплавь.

Больше всего негодования в связи с открытием Крымского моста льется в СМИ из США, Украины и Запада. Киев увидел в 19-километровой конструкции угрозу национальной экономики, ограничивающей судоходство. Данное мнение поддержал Госдеп. Отвечать на критику извне принялась представитель МИД РФ Мария Захарова, иронично разглядевшая в Крымском мосту лишь барьер для переброски Шестого флота США к берегам Беларуси.