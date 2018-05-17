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В российском парламенте с самого открытия очередной сессии рассматривался, кроме механизма контрсанкций, законопроект, внесенный три дня назад и предусматривающий меры наказания для россиян, действия которых способствуют введению антироссийских санкций.

Как стало известно, во втором чтении, несмотря на неоднозначную позицию парламентариев, Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и стран, поддерживающих их санкционную политику в отношении России. Согласно закону, после решения президента РФ, правительство может отвечать на санкции против России адекватными и зеркальными средствами. При этом не будет запрещен ввоз медикаментов, которым нет аналогов в России.

По закону, компаниям из США и некоторых других странан категорически запрещается принимать участие в государственных тендерах и приватизации государственного имущества. Второе чтение законопроекта о наказаниях для россиян, которые своими действиями способствуют введению санкций, перенесено по просьбе предпринимателей. По их мнению, законопроект нуждается в дополнениях.