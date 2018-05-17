За 15 лет США потратили на борьбу с терроризмом 2,8 трлн долларов

Сегодня, 12:18

Специалисты Stimson Center провели соответствующее исследование. Отмечается, что в указанную сумму входят затраты на укрепление внутренней безопасности и военные действия в Сирии, Ираке и Афганистане.

Власти США за 15 лет борьбы с терроризмом потратили на это дело сумму в 2,8 триллиона долларов. Согласно данным Stimson Center, пик затрат зафиксирован в 2008 году, тогда на антитеррористические действия направили 260 миллиардов долларов. В 2017 году расходы по этой части снизились, остановившись на уровне в 174 миллиарда рублей. Отмечается, что Штаты стали выделять большие средства на решение вопроса с террористами после трагедии 11 сентября в 2001 году.

Stimson Center нашла недостатки в финансовых документах, которые указывают на неэффективность некоторых затрат на антитеррор. Майк Маккорд, экс-сотрудник минобороны США, отмечал, что ведомство движется в неверном направлении.