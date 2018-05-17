«Фанат Путина» из «Лиги Севера» намерен снять санкции Италии с России

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В Италии создание коалиционного правительства из партий «Лига Севера» и «Движение 5 звезд» внесут раскол в единство позиции Европейского союза по отношению к Москве. Составлен документ, который де-юре может означать новый виток отношений с РФ.

Маттео Сальвини, возглавляющий «Лигу Севера», который последовательно, непреклонно и даже демонстративно заявляет о своем позитивном отношении к Кремлю, за что и получил прозвище «фанат Путина», намерен незамедлительно снять санкции Италии с России. В обществе и деловых кругах получили широкое одобрение слова политика о том, что с начала санкций Италия понесла убыток в семь миллиардов евро, что является огромной суммой для страны, вынужденной выпрашивать дотации у Брюсселя.

Как сообщают итальянские СМИ, в коалиционном правительстве уже подписан документ, главным принципом которого является невмешательство Италии во внутренние дела суверенных стран. Кроме того, в проекте соглашения прописан механизм снятия санкций с Российской Федерации и начала переговоров по взаимовыгодному сотрудничеству. При этом оговаривается, что США продолжает оставаться стратегическим партнером Италии.