Западные СМИ порадовал кот, «затмивший» Путина на открытии Крымского моста

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Досрочное открытие движения по Крымскому мосту весьма испортило настроение тем многочисленным западным и, особенно, украинским экспертам, которые «компетентно» доказывали, что мост является пропагандистской химерой Путина. Деньги разворуют, сваи упадут, рабочие уйдут в запой.

Однако мост открылся на несколько месяцев раньше положенного срока и не в павильонах «Мосфильма», а наяву при значительном присутствии наблюдателей. Крыть было нечем, западные журналисты погрузились в меланхолию, граничащую с депрессией, не писать же, рискуя работой, о торжественном открытии моста. Однако представителей СМИ спас рыжий кот, «затмивший» Путина на церемонии открытия. Кот по имени Мостик устроил президенту России настоящую провокацию.

Прежде чем Путин в джинсах, как зловещий Стронгмен, сел за руль «КамАЗа», чтобы возглавить первый конвой через Керченский пролив, кот, нарушив протокол и проявив явное иерархическое неуважение, «открыл» Крымский мост первым. Этим поступком Мостик порадовал наблюдателей из «стран-партнеров», продлил контракты западным журналистам с их солидными изданиями, а также содействовал разрядке международной напряженности.