Индия обеспокоена столкновениями на границе Израиля

Сегодня, 11:05

Представители внешнеполитических ведомств различных стран с тревогой наблюдают за событиями, происходящими в районе границы сектора Газа и Израиля. Конфликт, спровоцированный односторонней инициативой президента США по статусу Иерусалима, может стать глобальным.

Индия также обеспокоена кровопролитными столкновениями на границе Израиля и сектора Газа, длящимися уже четвертые сутки. В Министерстве иностранных дел Индии была озвучена позиция Нью-Дели, которая состоит в консолидации мирового сообщества для предотвращения эскалации насилия между палестинцами и израильской армией. Последние данные говорят о 61 погибшем палестинце, по которым велся огонь на поражение.

Глава Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Напомним, в понедельник, когда Израиль праздновал свое 70-летие, президент США своим указом перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, чем закрепил за древним городом, колыбелью трех монотеистических религий, статус израильской столицы. В тот же день вечером начались акции протеста палестинцев, приведшие к многочисленным жертвам.