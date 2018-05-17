Электричка и собака из приюта: Собянин сделал неловкие попытки выйти в народ

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Пассажиры встретили неожиданно для себя натяжно улыбающегося градоначальника, охрану, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и журналистов в общественном транспорте. Чиновники перекусили на камеры пирожками местной пенсионеркой. Многие посчитали, что это было обычными издёвками политтехнологов и имиджмейкеров.

За последний месяц Сергей Собянин взял собаку из приюта, покатался в метро и побывал в электричке «Москва-Александров». Градоначальника также видели тихо поющим на сцене московского фестиваля «Московская весна A Capella».

Объяснения этим всем мучительным для Собянина неловким попыткам выйти в народ довольно простое – скоро выборы. Для этого его политтехнологи и имиджмейкеры сделали, ну или по крайней мере пытаются сделать, градоначальнику специальный имидж. Однако пока что не понятно, действуют ли все эти попытки стать популярней среди людей, или же они вовсе не рабочие.

Недавно, к примеру, Собянин побывал в электричке «Москва-Александров». Там политик находился вместе с охранной, губернатором Подмосковья Воробьёвым и журналистами. Под прицелом телекамер Собянин проверил доступность транспорта к дачам, поскольку большинство москвичей обладают такими участками. Затем было предложено установить участки для голосований. После этого в социальных сетях Собянина начали появляться «трогательные» посты. Однако комментаторы ими остались недовольны. Они попросили Собянина оставить дачников в покое и перестать уродовать Москву.