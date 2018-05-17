Zeit: Разведка ФРГ в начале 90-х получила пробы «Новичка»

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Вслед за Чехией, которая на высшем официальном уровне подтвердила наличие в стране отравляющего вещества типа «Новичок», в скандал втянута и Германия. Журналисты издания Zeit после проведенного расследования опубликовали сенсационную статью.

Опираясь на документы, переданные источником, журналисты в своей публикации заявляют, что в начале 1990-х годов, сразу после развала СССР, разведывательная служба ФРГ БНД получила от некоего российского ученого не только формулы, но и пробы бинарного отравляющего вещества, классифицированного, как «Новичок». В операции по передаче проб участвовали также представители разведки Бундесвера. Канцлер ФРГ Гельмут Коль был поставлен в известность о проведенной операции, однако не рискнул утаить информацию от союзников Великобритании и США, тем самым сняв с себя часть ответственности за наличие запрещенного химического оружия. Часть проб была предоставлена Лондону и Вашингтону. Так что уже, по крайней мере, четыре западных страны - Германия, Великобритания, Чехия и США гипотетически имеют в наличии «Новичок», которым были отравлены Скрипали.