В Великом Новгороде школьник подал заявку в кандидаты в городскую думу

Сегодня, 09:45

Сейчас в городе проходит процесс предварительного голосования партии "Единая Россия". По его итогам определят кандидатов от ЕР в рамках выборов в городскую думу.

Примечательно, что на праймеризе ЕР объявился школьник, являющийся учащимся средней образовательной школы №20 Марк Бродовский. Кроме того, в начальном голосовании принимает участие его родственница, студентка лицея им. Рахманинова. Также стало известно, что в праймериз войдут городской тележурналист Олеся Иванова и председатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Вертков.

Стоит отметить, что приём документов на участие в предварительном голосовании завершён. В общей сложности в списках оказались более сотни человек.