Сегодня, 08:44

Глава Белого дома в стремлении придумать новые «неудобства» для России вспомнил о Договоре 30-летней давности по уничтожению ракет средней и меньшей давности. Бессрочное соглашение было подписано несуществующим уже СССР и США.

Дональд Трамп, продолжая подвергаться нападкам своих внутренних противников, делает все, чтобы выглядеть жестким и бескомпромиссным на международной арене. Президент США поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план по новому пакету санкций против России, которая, по его мнению, уклоняется от выполнения ДРСМД, наращивая и модернизируя свои вооружения. Трамп, с помощью Помпео намерен ввести санкции против тех российских граждан, которые, по его мнению, причастны к невыполнению Договора.

Тем не менее, эксперты напоминают, что в то время, когда Трамп еще занимался бизнесом и даже не помышлял о политике, СССР и США уничтожили свои ракеты. Причем Москва ликвидировала 1846 ракет, а Вашингтон лишь 846.

Напомним, еще 11 лет назад Россия сама напомнила США о бессрочном характере ДРСМД, предложив сделать Договор глобальным. США проигнорировали это предложение, тем самым оставляя РСМД на вооружении своих союзников.