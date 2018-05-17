Сирия: США снабжали террористов оружием

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Исходя из слов оппозиции, вооружение отправляли в Сирию в рамках санкций президентской администрации США в 2015 году. Целью стало снабдить вооружением вышеуказанную оппозицию ради борьбы с ИГ*.

Как заявил оппозиционер майор Анас Ибрагим Обейд, оружие оказывалось в руках террористов, но изначально поставлялось для борьбы с ними. Вместо этого оружие попросту передавали в руки боевиков "Аль-Каиды"*.

"Я вёл переговоры с "Ан Нусрой"*. Они дали дорогу мне и моим солдатам со стороны северного Алеппо до западного. Мне пришлось отдать им пять машин, где была амуниция", - отмечает Анас Ибрагим Обейд, рассказывая про боеприпасы, которые были получены от американской стороны.

Стоит отметить, что гражданская война в Сирии началась около семи лет назад. В конфликте принимают участие много оппозиционных правительственных группировок и организаций.