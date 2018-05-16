Лавров обвинил в кощунстве посла Израиля

Вчера, 22:56

Сергей Лавров высказал свое мнение касаемо слов посла Израиля о погибших в Газе. Он посчитал, что подобные заявления призваны уйти от разговора.

14 мая в Иерусалиме прошло открытие посольства США. Данное событие привело к росту массовых протестов, в результате чего у границы сектора Газа около трех тысяч жителей получили ранения, а более шестидесяти погибли. Это произошло в результате столкновения палестинцев с солдатами Израиля.

После заявления Симоны Франкель о том, что погибшие и раненные палестинцы были «террористами», глава Министерства иностранных дел России призвал власти не уходить от честного диалога, касаемо возникшего конфликта. При этом, Лавров отметил, что власти России готовы содействовать мирному диалогу Палестины с Израилем.

Сами же слова посла Израиля Лаврова возмутили, так как подобный отзыв о мирных гражданах и даже грудных детях, пострадавших в конфликте, можно считать лишь кощунством.